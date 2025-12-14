Il Pagante | Abbiamo iniziato con un video in Guastalla ora ci ascoltano intere generazioni

Il Pagante racconta il proprio percorso, partendo da un video a Guastalla fino a diventare un punto di riferimento per intere generazioni. Il loro nuovo singolo, ‘Milano Cortina’, celebra la città che ospiterà le Olimpiadi Invernali, ma riflette anche sulla propria evoluzione artistica e sul successo raggiunto nel tempo.

Il loro ultimo singolo, ‘Milano Cortina’, è un inno alla Milano che ospiterà le Olimpiadi Invernali. “Ma non siamo partiti da quello”. Eddy Veerus (al secolo Edoardo Cremona) e Roberta Branchini, fondatori del Pagante, raccontano di essere pronti a esibirsi nel loro nuovo tour in tutta Italia. Milanotoday.it

