Il nuovo segnale stradale | cosa indica il rombo bianco

Negli ultimi mesi, un nuovo segnale stradale ha fatto la sua comparsa in Europa: uno sfondo blu con un rombo bianco al centro, privo di scritte o simboli tradizionali. Questo articolo esplora il significato e l'importanza di questo innovativo cartello, analizzando il suo ruolo nella sicurezza stradale e le eventuali implicazioni per gli automobilisti.

Negli ultimi mesi, molti automobilisti in viaggio in Europa hanno incontrato un nuovo cartello stradale: uno sfondo blu con un rombo bianco al centro, senza scritte o simboli tradizionali. Questo segnale, assente in Italia, genera spesso confusione e errori di guida.In realtà, indica una corsia riservata al carpooling (condivisione dell'auto), dedicata esclusivamente a veicoli con più occupanti a bordo, secondo regole locali. Il simbolo del rombo deriva dalle High Occupancy Vehicle lanes (HOV) statunitensi e sta diffondendosi in Europa per promuovere una mobilità più sostenibile.Le prime sperimentazioni sono partite in Francia (Grenoble, Lione, Strasburgo), con segnaletica visibile ad esempio sul tunnel di Fourvière a Lione (arterie M6-M7). Liberoquotidiano.it

Spunta un nuovo cartello stradale con un rombo bianco: a cosa serve e perché fare attenzione - Sulle strade francesi sta comparendo sempre più spesso un cartello con un rombo bianco su sfondo blu: ecco qual è il suo significato e quali sono le sue origini ... msn.com