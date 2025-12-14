Ravasio torna disponibile dopo un periodo di assenza, portando nuova energia alla squadra amaranto. Dopo l'ultimo allenamento a porte chiuse, i giocatori si preparano per la sfida di domani sera contro l'Arezzo, valida per il campionato. Il match rappresenta un momento importante per il team, che punta a consolidare la propria posizione in classifica.

Ultimo allenamento per la squadra amaranto oggi, a porte chiuse, poi sarà il momento di Arezzo-Pineto, domani sera alle 20.30 al Comunale. In questa settimana lunga Bucchi e lo staff tecnico hanno potuto lavorare sulla condizione fisica della squadra, recuperando energie ma anche limando dettagli tecnico-tattici. L’allenatore non potrà ancora contare sui lungodegenti Dezi, Renzi e Dell’Aquila, ma ha ritrovato finalmente Ravasio, che si allenato regolarmente tutta la settimana. La punta potrà dare il suo apporto a gara in corso e rappresenta un’alternativa importante per il Cavallino. Per il resto, tutti a disposizione, a meno di forfait dell’ultim’ora. Sport.quotidiano.net

IL NOTIZIARIO. Ravasio torna a disposizione. Le energie da recuperare - Ultimo allenamento per la squadra amaranto oggi, a porte chiuse, poi sarà il momento di Arezzo- sport.quotidiano.net

"MOTOFORNITURA VALASSI DI RAVASIO ANDREA " - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Radio Alta. . ROBERTA CARDONE, responsabile redazione mobile, e Silvano Ravasio Assessore Comune di Mapello. - facebook.com facebook