Il Natale torna a far brillare il Rabato nuove iniziative tra degustazioni e tradizioni | il programma
Il quartiere Rabato di Agrigento si prepara a risplendere nuovamente durante il periodo natalizio con il programma “Natale al Rabato 2025”. Promosso dalla chiesa di San Francesco di Paola, l’iniziativa propone degustazioni, tradizioni e eventi che riscoprono e valorizzano uno dei quartieri più antichi della città.
Il Natale restituisce luce e centralità al Rabato, uno dei quartieri più antichi di Agrigento che torna a vivere grazie al programma “Natale al Rabato 2025” promosso dalla chiesa di San Francesco di Paola. Un calendario che accompagna il tempo dell’Avvento e delle festività fino a gennaio. Agrigentonotizie.it
