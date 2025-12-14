Il Natale regala 27 portalettere in più alla provincia di Monza e Brianza

Durante il periodo natalizio, la provincia di Monza e Brianza registra un incremento dei volumi di consegna. Per garantire servizi puntuali, Poste Italiane ha assunto 27 portalettere aggiuntivi per il mese di dicembre, rafforzando così la rete di consegna e assicurando la tempestività delle spedizioni durante le festività.

Aumentano i volumi di consegna e Poste Italiane corre ai ripari. per garantire consegne puntuali in provincia di Monza e Brianza per il periodo delle festività fino a fine anni, le Poste hanno assunto 27 portalettere in più per il mese di dicembre.

