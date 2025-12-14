Il Natale è il compleanno del figlio di Dio | ecco la prima cosa da non dimenticare

Il Natale è una celebrazione che ricorda la nascita di Gesù, il figlio di Dio. In questo periodo, le tradizioni e i simboli si intrecciano con il senso più profondo della festa. Immaginare Babbo Natale che si avvicina in un contesto di confessione richiama l’importanza di riflettere sul vero significato di questa ricorrenza.

Nell’avvicinarsi del Natale mi immagino di vedere venire in confessionale Babbo Natale. Il vecchio dai folti capelli bianchi candidi come la lunga barba, comincia a parlare con la sua voce calda come il rosso sangue del suo vestito. Mi confida che più che peccati vuole confessare una amarezza interiore, giustificandosi che anziano, appesantito e con tutto il lavoro che deve fare per i bambini non può che essere contagiato dal bene che vede luccicare nei loro occhi. Mi verrebbe da rispondergli: «Oh oh ooooh». Ciò che gli genera malessere è che gli è stata scippata l’identità. Che peccato! Comincia così a raccontarmi la sua storia. Ilgiornale.it

