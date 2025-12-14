Il Natale all' ospedale Morgagni-Pierantoni | tra presepe messa e concerto per pazienti e operatori

L'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì si anima delle celebrazioni natalizie con un ricco calendario di eventi dedicati a pazienti e operatori. Tra presepe, messa e concerto, l’ospedale si trasforma in un luogo di solidarietà, spiritualità e musica, rafforzando il senso di comunità in questo periodo speciale dell’anno.

Anche quest'anno l'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì si prepara a vivere il Natale con un variegato programma di iniziative all'insegna di solidarietà, della spiritualità e della musica. Un'occasione per portare serenità e speranza ai pazienti, familiari e pazienti e rendere il Natale un. Forlitoday.it Ospedali d’eccellenza. La classifica del ministero, il Morgagni-Pierantoni brilla in più settori - La struttura di Vecchiazzano nella graduatoria dell’Agenzia nazionale Agenas figura nella top ten in Italia nella chirurgia oncologica con l’ottavo posto, al 15° nell’ambito cardiocircolatorio e fra l ... msn.com

Attenzione alla salute femminile, 3 bollini rosa per l’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì - Forlì, 5 dicembre 2025 – Anche quest’anno gli ospedali della Romagna (Forlì, Cesena, Faenza, Lugo, Ravenna, Riccione e Rimini) sono stati premiati dalla Fondazione Onda Ets, da vent’anni impegnata a p ... msn.com

L'Eco di Bergamo. AShamaluevMusic · Christmas Magic. Un pomeriggio speciale all’ospedale di Treviglio. Sabato 13 dicembre Babbo Natale è arrivato in Pediatria con la sua slitta gigante, portando regali, sorrisi e un momento di serenità ai bambini ricoverati - facebook.com facebook

Anche i bambini in Ospedale vivono la magia del Natale. Con il tuo sostegno, aiuti i genitori a restare al loro fianco durante il periodo delle feste: tinyurl.com/accoglienza-in… x.com

© Forlitoday.it - Il Natale all'ospedale Morgagni-Pierantoni: tra presepe, messa e concerto per pazienti e operatori

FORLI’: L'ospedale Morgagni Pierantoni risponde all'emergenza con una riorganizzazione

Video FORLI’: L'ospedale Morgagni Pierantoni risponde all'emergenza con una riorganizzazione Video FORLI’: L'ospedale Morgagni Pierantoni risponde all'emergenza con una riorganizzazione