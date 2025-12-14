Il Natale a Villa Picchetta

Natale al Parco con l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore giovedì 18 dicembre. Alle 17.55 la messa presso l'oratorio di S. Margherita – chiesetta della Picchetta; a seguire, alle 18 circa, il concerto di Natale a cura degli studenti e delle studentesse del liceo. Novaratoday.it