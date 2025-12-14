il napoli perde a udine decide il gol di ekkelenkam

Il Napoli incappa in una sconfitta a Udine, dove il gol di Ekkelenkamp decide la partita. La sfida riporta alla memoria l’ultima volta che i partenopei erano usciti sconfitti in Friuli, nel 2015/16. Mentre i nerazzurri cercano di riscattare la delusione europea, i bianconeri vogliono confermare il buon momento di forma.

Il Napoli non perdeva in Friuli dalla stagione 201516. Da un lato il Napoli che scende in campo deciso a riscattare la debacle europea contro il Benfica, dall’altro l’ Udinese che non sta vivendo uno dei momenti più splendidi del campionato dopo aver perso contro il Genoa che, ad oggi, lotta per la salvezza. La quindicesima giornata di Serie A, diretta da Simone Sozza della sezione di Seregno, vede i partenopei agguerriti nei primi minuti di gioco decisi a dominare la vetta del campionato e a staccare finalmente le milanesi. Con lo scorrere del tempo l’equilibrio tra le due squadre ha la meglio, buon possesso palla da ambo le parti ed a parte un paio di azioni pericolose degli azzurri il match non regala nessuna grande occasione gol. Primacampania.it

