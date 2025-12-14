Il Napoli monitora Palestra ma lui guarda già all’estero Schira

Il Napoli segue con attenzione Marco Palestra, ma il giocatore sembra già orientato verso un’esperienza all’estero. Le sue recenti prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi club, mentre sul fronte mercato l’Inter continua a focalizzarsi sugli esterni. La situazione del giovane talento potrebbe evolversi rapidamente, aprendo nuovi scenari per il suo futuro.

Le prestazioni di Marco Palestra sono sulla bocca di tutti. Il mercato dell’Inter ruota attorno agli esterni. Dumfries può partire grazie a una clausola da 25 milioni e guarda alla Premier, soprattutto al Chelsea. Per cautelarsi, l’Inter segue Marco Palestra, osservato dal vivo, ma su di lui ci sono anche Juve e Napoli, con il rischio concreto dei club inglesi. Vogliono tutti Palestra. Nico Schira ha riportato sul suo canale YouTube: “Con Marco Palestra si apre il capitolo mercato, perché il leitmotiv di questa domenica mattina sono gli esterni. In casa Inter la situazione è da monitorare con attenzione: Denzel Dumfries può lasciare il club. Ilnapolista.it

