Il Napoli ha finito la benzina anche in campionato | le sconfitte sono quattro in 15 partite sono tante

Il Napoli attraversa un momento difficile in campionato, con quattro sconfitte nelle ultime 15 partite. La squadra sembra aver esaurito le energie, evidenziando una fase di crisi che mette a rischio le ambizioni stagionali. Un momento di riflessione e di analisi per il club partenopeo, chiamato a ritrovare la carica per risalire la china.

Il Napoli ha finito la benzina anche in campionato. Una squadra con l’anima in riserva e il cuore che non parte, per dirla alla De Gregori. Ed effettivamente non c’è niente da capire. O ne hai o non ne hai. E il Napoli non ne ha. Non ne ha avuta allo stadio Friuli. Soprattutto nella ripresa gli uomini di Conte sono stati schiantati dall’Udinese che è dovuta ricorrere alle formule da supermercato per andare in vantaggio. Ne ha dovuti segnare tre per vedersene convalidare uno. E alla fine il gol buono è stato quello di Ekkelenkamp che evidentemente ha il dente avvelenato col Napoli. Ilnapolista.it

Lo youtuber francese Loris Giuliano, tifoso del Napoli, è finito nei guai per aver promosso il suo documentario sulla squadra partenopea con uno spettacolo di fuochi d'artificio davanti alla Torre Eiffel fatto senza alcuna autorizzazione. Instagram/Loris Giuliano x.com

