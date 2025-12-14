Il Napoli attraversa un momento difficile, evidenziato da segnali di stanchezza e difficoltà offensive. Nonostante gli sforzi, la squadra fatica a trovare soluzioni efficaci, come dimostrato dalla mancanza di tiri nello specchio della porta. La partita si è riaperta nel secondo tempo, riproponendo le criticità viste anche in altre occasioni, come a Lisbona.

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha dei bug, Conte non ha trovato la soluzione

Zero tiri nello specchio della porta. Una stanchezza fisica che nel secondo tempo ha riportato la gara nella falsariga di Lisbona. Il Napoli perde ancora una volta in trasferta, la quarta in campionato dopo le 3 in Champions. All’Udinese è bastato alzare il ritmo per mettere alle corde gli azzurri che arrivano all’appuntamento della Supercoppa in una condizione precaria determinata dalla girandola di infortuni. Incontrerà un Milan che ha vissuto un pomeriggio ugualmente difficile e paga altre assenze importanti. Nel primo tempo l’inizio gara vede l’Udinese in forte pressione fisica a centrocampo ma è il Napoli ad avere due occasioni intorno al decimo minuto. Ilnapolista.it

Il Napoli ha dei bug, Conte non ha trovato la soluzione - Ora in Arabia Saudita servirebbero ricambi che Conte non ha. ilnapolista.it