Il Napoli Club Istanbul ha visto Udinese-Napoli con la console generale d’Italia a Istanbul lei tifa Udinese

Il Napoli Club Istanbul ha organizzato un evento speciale per la partita Udinese-Napoli, coinvolgendo la comunità azzurra in Turchia. L'occasione ha visto la console generale d’Italia a Istanbul partecipare, creando un momento di incontro e condivisione tra tifosi e famiglie, con l’atmosfera arricchita dallo spirito natalizio.

In occasione della gara di campionato Udinese–Napoli, il Napoli Club Istanbul ha organizzato un evento aperto alle famiglie, trasformando la partita in un momento di incontro e di auguri natalizi per la comunità azzurra presente in Turchia. All'iniziativa ha preso parte anche la Console Generale d'Italia a Istanbul, dottoressa Elena Clemente, presente sia in qualità di rappresentante delle istituzioni sia come tifosa friulana, accogliendo l'invito del Club. La partecipazione è stata particolarmente numerosa, con un'ampia presenza di famiglie e bambini, segnale di un tifo che guarda al futuro.

