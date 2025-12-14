Il Napoli cade a Udine | secondo ko consecutivo per gli azzurri dopo quello di Lisbona

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli subisce la seconda sconfitta consecutiva, questa volta in campionato, dopo il ko in Champions League contro il Benfica. La squadra azzurra perde 1-0 a Udine, evidenziando un momento difficile in questa fase della stagione.

il napoli cade a udine secondo ko consecutivo per gli azzurri dopo quello di lisbona

© Napolitoday.it - Il Napoli cade a Udine: secondo ko consecutivo per gli azzurri dopo quello di Lisbona

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, il Napoli cade in campionato anche a Udine per 1-0. Gli azzurri non approfittano del mezzo passo falso del Milan contro il Sassuolo e capitolano in Friuli, incappando in un'altra giornata storta. Di Ekkelenkamp la rete decisiva nella. Napolitoday.it

napoli cade udine secondoQuando si gioca Udinese - Napoli? - Napoli: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Live Udinese-Napoli 1-0, Hojlund spreca il pareggio per gli azzurri - Dopo la netta vittoria in campionato contro la Juventus, gli azzurri di Conte sono caduti in Portogallo contro il Benfica di Mourinho, facendo riemergere le critiche. leggo.it