Il Napoli cade a sorpresa a Udine e perde la vetta
Il Napoli subisce una sconfitta inattesa a Udine, perdendo la vetta della classifica. L'Udinese si impone per 1-0, rafforzando la propria reputazione come antagonista delle big. La squadra di Conte non approfitta dello stop del Milan e vede sfumare l'opportunità di mantenere il primo posto nel campionato.
Una bella Udinese supera 1-0 il Napoli e si conferma l'ammazza-grandi di questo campionato. La squadra di Conte non sfrutta lo stop del Milan e perde il primato in classifica. Primo tempo con grande equilibrio e tanti duelli in mezzo al campo. L'occasione migliore la crea Spinazzola ma Hojlund viene anticipato da Bertola al momento del tiro. Nella ripresa l'Udinese riparte con grande energia. Due gol annullati ai friulani (a Davis e Zaniolo) e la traversa di Piotrowski fanno tremare gli azzurri. A rompere la maledizione ci pensa Jurgen Ekkelenkamp con uno splendido tiro a giro, che si insacca sotto la traversa. Ilgiornale.it
