Il modello Caivano, promosso dal governo Meloni con un investimento di 52 milioni di euro, ha rappresentato un intervento di recupero e riqualificazione in una delle aree più problematiche dell’hinterland napoletano. Tuttavia, sul territorio emerge la necessità di un ascolto più attento alle esigenze locali. Ne parla il neo sindaco di Azione del comune napoletano in questa intervista.

Quando si parla di Caivano, risuona immediatamente « il modello Caivano », il piano di recupero e riqualificazione voluto dall’Esecutivo per risollevare una delle zone più degradate dell’hinterland napoletano, finanziato con 52 milioni di euro. Proprio per il peso politico ed economico di questo intervento, molti si aspettavano che alle elezioni amministrative del 23 e 24 novembre, i cittadini avrebbero premiato il centrodestra, che del modello è stato il promotore. E invece è accaduto il contrario: a sorpresa, Fratelli d’Italia non ha nemmeno presentato una lista. E a vincere con un risultato schiacciante (il 78,33%) è stato Antonio Angelino, 37 anni, sostenuto da quattro liste civiche e da Azione. Open.online

Meloni a Caivano: «Parco Verde da problema a modello»

«Il modello Caivano del governo Meloni? È servito ma sul territorio ci vuole ascolto». Parla il neo sindaco di Azione del comune napoletano – L’intervista - Sui rapporti con il governo: «Siamo un’istituzione e lavoriamo con tutti: chiunque voglia darci una mano troverà le porte aperte» ... open.online

Periferie, Mantovano "Con il modello Caivano alternative al disagio" - "Oggi, come si sta facendo da giugno a questa parte, con il concorso di tutti, non solo del governo nazionale ma anche ... stream24.ilsole24ore.com