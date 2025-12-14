il miraggio della casa in affitto pochi immobili e prezzi alle stelle

Il mercato immobiliare a Lucca si presenta con poche disponibilità e prezzi in costante aumento, rendendo difficile per molti, soprattutto i giovani, trovare una soluzione abitativa. La scarsità di immobili e i costi elevati stanno trasformando l'affitto in un vero e proprio miraggio, creando nuove sfide per chi cerca una casa nella città toscana.

Lucca, 14 dicembre 2025 – Trovare casa è diventato, per molti e in particolare per i più giovani, un percorso a ostacoli sempre più in salita. I numeri lo confermano: dal 2018 al 2023 il prezzo medio al metro quadro dei canoni di locazione nella provincia di Lucca è cresciuto del 19%, passando da 5,8 euro di sette anni fa a 7,1 euro per metro quadro registrati nel 2023. Un dato che segna l’aumento percentuale più alto raggiunto in regione dove, nello stesso periodo, si è avuto un incremento del 10% dell’importo medio al metro quadro dei canoni di affitto. Una tendenza al rialzo in linea con quanto successo in altre città del nostro paese e che pesa sulle spalle di famiglie e giovani coppie che, complici anche l’aumento del costo della vita, delle bollette e la stagnazione dei salari, vedono ridursi anno dopo anno il proprio potere di acquisto e allontanarsi il momento in cui poter lasciare l’abitazione dei genitori, con il rischio che la casa diventi un lusso piuttosto che un diritto di tutti. Lanazione.it

