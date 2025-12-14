© Superguidatv.it - Il mio amico pinguino: un film emozionante da un’incredibile storia vera – Recensione

Nel giugno del 2011, al largo dell’isola di Ilha Grande in Brasile, un pescatore in pensione di nome João Pereira de Souza salvò da morte certa un pinguino di Magellano ricoperto di petrolio. L’uomo lo portò a casa sua, antistante la costa, e lo curò fino alla completa guarigione, per poi liberarlo nei pressi di un’isola vicina un mese più tardi. Con sua grande sorpresa il pennuto, ribattezzato DinDim, fece ritorno nel giro di poche ore. Non è un caso che il titolo del film sia proprio Il mio amico pinguino, giacché la bestiola per ben otto anni sarà fautrice di questo rituale, del tutto insolito e mai documentato prima di allora. Superguidatv.it

