Il ministro Casellati dopo il confronto ad Atreju | Renzi ha mai letto la riforma?
Dopo il confronto ad Atreju, il ministro Casellati ha presentato la riforma del Premierato, sottolineandone i vantaggi in termini di stabilità e partecipazione dei cittadini. Nell'occasione, ha sollevato anche alcune domande su Renzi, chiedendosi se abbia mai letto la riforma stessa.
"Ho presentato la riforma del Premierato, che da un lato garantisce la stabilità e dall'altro dà voce ai cittadini che scelgono non solo i parlamentari, ma anche il Presidente del Consiglio. Una riforma fondata su pesi e contrappesi, rispettosa del ruolo del Presidente della Repubblica e del Parlamento. Negli ultimi dieci anni l'instabilità politica è costata all'Italia 265 miliardi di euro in più sugli interessi del debito pubblico;una somma superiore all'ammontare del Pnrr. La previsione del “secondo premier” è un'eccezione, prevista solo per casi straordinari, mentre la nomina e la revoca dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio ne rafforza la responsabilità. Iltempo.it
