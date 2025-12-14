Il ministro Casellati dopo il confronto ad Atreju | Renzi ha mai letto la riforma?

Dopo il confronto ad Atreju, il ministro Casellati ha presentato la riforma del Premierato, sottolineandone i vantaggi in termini di stabilità e partecipazione dei cittadini. Nell'occasione, ha sollevato anche alcune domande su Renzi, chiedendosi se abbia mai letto la riforma stessa.

© Iltempo.it - Il ministro Casellati dopo il confronto ad Atreju: "Renzi ha mai letto la riforma?" "Ho presentato la riforma del Premierato, che da un lato garantisce la stabilità e dall'altro dà voce ai cittadini che scelgono non solo i parlamentari, ma anche il Presidente del Consiglio. Una riforma fondata su pesi e contrappesi, rispettosa del ruolo del Presidente della Repubblica e del Parlamento. Negli ultimi dieci anni l'instabilità politica è costata all'Italia 265 miliardi di euro in più sugli interessi del debito pubblico;una somma superiore all'ammontare del Pnrr. La previsione del “secondo premier” è un'eccezione, prevista solo per casi straordinari, mentre la nomina e la revoca dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio ne rafforza la responsabilità. Iltempo.it Renzi portato via di peso da Crosetto ad Atreju: bagarre con Casellati sul premierato - Ad Atreju giornata dedicata alle opposizioni: come sono andati gli interventi di Matteo Renzi, Giuseppe Conte e Carlo Calenda ... tg.la7.it

