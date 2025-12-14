Il Messina batte l' Igea Virtus il gol di Saverino vale tre punti d’oro
Il Messina conquista una vittoria fondamentale contro l'Igea Virtus, capolista del girone I di Serie D, grazie al gol di Saverino. La sfida, disputata allo stadio “Franco Scoglio”, rappresenta un passo importante per la squadra siciliana nella corsa alla salvezza, in una delle giornate decisive della penultima fase del campionato di andata.
