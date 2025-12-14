Il matrimonio di Asia Agnelli ha catturato l'attenzione, svelando il suo sposo e i dettagli di un evento in grande stile. La cerimonia, tenutasi a Firenze, è stata una sorpresa, con un giro in Ape tra le strade di Pontedera, lasciando tutti senza parole. Un matrimonio da sogno che ha suscitato grande interesse e curiosità.

© Lanazione.it - Il matrimonio da sogno di Asia Agnelli, ecco chi è lo sposo. Il giro con l’Ape per le strade di Firenze

Pontedera (Pisa), 14 dicembre 2025 – Nozze in grande stile, delle quali si è saputo solo poche ore prima. Perché la riservatezza in certi ambienti è sempre stata riconosciuta come una virtù. Virginia Asia Agnelli, 28 anni, figlia di Giovanni Alberto Agnelli – per tutti Giovannino – e di Avery Howe, è convolata a nozze e ha scelto la Toscana, una terra tanto cara alla sua famiglia. Una scelta non casuale. Chi è lo sposo e la cerimonia da fiaba. Per giorni l’interrogativo era: chi è lo sposo? Ebbene, si tratta di Franki Lagrange, imprenditore belga attivo nel settore dell'organizzazione di eventi, figlio del finanziere Pierre. Lanazione.it

Virginia Asia Agnelli si sposa in Toscana: nozze riservate a Villa Varramista - Seicento invitati, massima discrezione e una data simbolica per la figlia di Giovannino, morto quando lei aveva tre mesi ... vanityfair.it