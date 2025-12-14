Il marito va al ristorante con l’amante ma la moglie scopre la tresca grazie a un video social Lui furioso con il ristoratore | Sono stato ripreso senza consenso

Un marito sorpreso a cene con l'amante al ristorante, ma la scoperta arriva tramite un video condiviso sui social. La moglie, tramite il video, scopre la tresca, scatenando la rabbia dell'uomo. Lui, furioso, accusa il ristoratore di averlo filmato senza consenso, mettendo in discussione privacy e fiducia in un incontro che doveva essere tranquillo.

Doveva essere una cena tranquilla, soprattutto per lui che aveva detto alla moglie che sarebbe andato ad un incontro di lavoro. In realtà era una scusa bella e buona perché l’uomo aveva sì un appuntamento, ma con l’amante. Durante la serata il proprietario del locale catanese ha fatto delle riprese alla sala per poi realizzare un video-spot da condividere sui social per pubblicizzare al meglio il ristorante e invogliare nuovi clienti, soprattutto sotto le prossime festività. Ma qualcosa è andato storto. Grazie a quel video infatti la moglie del protagonista di questa storia, come riporta Il Corriere della Sera, ha scoperto la tresca. Ilfattoquotidiano.it

Catania, moglie scopre il marito con una donna in un video spot e lo caccia di casa: lui si rivolge al Codacons - Il Codacons valuta un’azione legale per violazione della privacy dopo la diffusione non autorizzata delle immagini ... corrieretneo.it