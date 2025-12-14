Il Maestro non si ferma | Riccardo Chailly torna alla Scala tre giorni dopo il malore

Riccardo Chailly torna sul podio alla Scala dopo un breve ricovero, ricevendo un caloroso applauso dal pubblico. Tre giorni dopo il malore che lo aveva colto durante una rappresentazione di

È stato salutato da un caloroso applauso del pubblico Riccardo Chailly, tornato sul podio alla Scala tre giorni dopo il malore che lo ha costretto ad interrompere la seconda rappresentazione di Una Lady Macbeth del distretto di Mcesk lo scorso 10 dicembre. Il maestro, rimasto una notte in osservazione al centro cardiologico Monzino, ha tenuto a tornare il prima possibile a dirigere l’opera di Sostakovic che all’inaugurazione della stagione lo scorso 8 dicembre ha ottenuto 11 minuti di applausi. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo iO Donna. Iodonna.it Malore per Riccardo Chailly: spettacolo interrotto e ricovero in ospedale, come sta - Malore per Riccardo Chailly durante la rappresentazione alla Scala: spettacolo interrotto e ricovero in ospedale. donnaglamour.it

Calorosi applausi, standing ovation e diversi “bravo!” al maestro Riccardo Chailly che è tornato al Teatro alla Scala dopo il malore e il ricovero in ospedale - Il pubblico e l'orchestra lo hanno accolto con calorosi applausi e grida di "Bravo! ilfattoquotidiano.it

