Il Lake Sound Park annuncia per l' estate anche Riccardo Cocciante

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lake Sound Park si prepara all'estate 2026 con un evento imperdibile: Riccardo Cocciante sarà protagonista di uno spettacolo speciale nella suggestiva cornice di Villa Erba, a Cernobbio. L'artista, celebre per le sue melodie senza tempo, porta sul palco le sue più grandi hit in un concerto esclusivo che promette di incantare il pubblico sul lago di Como.

il lake sound park annuncia per l estate anche riccardo cocciante

© Quicomo.it - Il Lake Sound Park annuncia per l'estate anche Riccardo Cocciante

Il Lake Sound Park ha messo a segno ancora un grande colpo per l’edizione 2026: Riccardo Cocciante, infatti, ha scelto le sponde del lago di Como e la meravigliosa cornice naturale di Villa Erba (Ex Galoppatoio) a Cernobbio (CO) per una delle date del suo nuovo spettacolo “Io. Riccardo Cocciante. Quicomo.it

LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni, Mannarino e Fiorella Mannoia arriva IL VOLO - Dopo gli annunci di Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e Mannarino, il Lake Sound Park completa un’altra importante tappa della sua quinta edizione con un nuovo nome di rilievo: Il Volo. megamodo.com

lake sound park annunciaEstate 2026: il Lake Sound Park prende ancora Il Volo - Dopo Claudio Baglioni (atteso per l’11 luglio 2026), Fiorella Mannoia (il 9 luglio 2026) e Mannarino (il 24 luglio 2026) il Lake Sound Park è pronto per accogliere nuovamente la prossima estate una de ... quicomo.it