Il Lake Sound Park annuncia per l' estate anche Riccardo Cocciante
Il Lake Sound Park si prepara all'estate 2026 con un evento imperdibile: Riccardo Cocciante sarà protagonista di uno spettacolo speciale nella suggestiva cornice di Villa Erba, a Cernobbio. L'artista, celebre per le sue melodie senza tempo, porta sul palco le sue più grandi hit in un concerto esclusivo che promette di incantare il pubblico sul lago di Como.
Il Lake Sound Park ha messo a segno ancora un grande colpo per l’edizione 2026: Riccardo Cocciante, infatti, ha scelto le sponde del lago di Como e la meravigliosa cornice naturale di Villa Erba (Ex Galoppatoio) a Cernobbio (CO) per una delle date del suo nuovo spettacolo “Io. Riccardo Cocciante. Quicomo.it
LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni, Mannarino e Fiorella Mannoia arriva IL VOLO - Dopo gli annunci di Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e Mannarino, il Lake Sound Park completa un’altra importante tappa della sua quinta edizione con un nuovo nome di rilievo: Il Volo. megamodo.com
Estate 2026: il Lake Sound Park prende ancora Il Volo - Dopo Claudio Baglioni (atteso per l’11 luglio 2026), Fiorella Mannoia (il 9 luglio 2026) e Mannarino (il 24 luglio 2026) il Lake Sound Park è pronto per accogliere nuovamente la prossima estate una de ... quicomo.it
COEZ - LIVE 2026 FROM THE ROOFTOP 09-07-2026 FIRENZE - Anfiteatro delle Cascine 11-07-2026 POMPEI - Anfiteatro degli Scavi 16-07-2026 CERNOBBIO - Lake Sound Park 25-07-2026 GARDONE RIVIERA - Anfiteatro del Vittoriale 30-07-2026 TRANI - facebook.com facebook
Lake Sound Park: il 09 luglio 2026 arriva il live di Fiorella Mannoia x.com