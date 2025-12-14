Il Lake Sound Park annuncia per l' estate anche Riccardo Cocciante

Il Lake Sound Park si prepara all'estate 2026 con un evento imperdibile: Riccardo Cocciante sarà protagonista di uno spettacolo speciale nella suggestiva cornice di Villa Erba, a Cernobbio. L'artista, celebre per le sue melodie senza tempo, porta sul palco le sue più grandi hit in un concerto esclusivo che promette di incantare il pubblico sul lago di Como.

Il Lake Sound Park ha messo a segno ancora un grande colpo per l'edizione 2026: Riccardo Cocciante, infatti, ha scelto le sponde del lago di Como e la meravigliosa cornice naturale di Villa Erba (Ex Galoppatoio) a Cernobbio (CO) per una delle date del suo nuovo spettacolo "Io. Riccardo Cocciante.

