Il Grinch | Jim Carrey voleva rinunciare al film fino al coinvolgimento di un esperto della CIA

Jim Carrey ha condiviso le sfide affrontate durante le riprese de Il Grinch, rivelando come un esperto della CIA abbia contribuito a superare le difficoltà della trasformazione nel celebre personaggio. Inizialmente, l'attore voleva abbandonare il progetto, ma l'intervento strategico ha permesso di portare a termine la performance con successo.

© Movieplayer.it - Il Grinch: Jim Carrey voleva rinunciare al film fino al coinvolgimento di un esperto della CIA L'attore ha ricordato le difficoltà legate alla trasformazione nel personaggio creato dal Dr Seuss e l'originale soluzione per superarle. I dettagli della trasformazione di Carrey Il sito Vulture ha condiviso numerosi dettagli dell'esperienza legata alle riprese del film di Ron Howard e, in particolare, della trasformazione dell'attore.

“Il Grinch” compie 25 anni: Ron Howard svela perché Jim Carrey voleva lasciare il film - Come succede per tanti film cult di stagione, anno dopo anno si avvia un nuovo rewatch, si ricordano aneddoti, curiosità ed episodi legati al film. tag24.it

