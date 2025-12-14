Il Grifo affonda ancora | terza sconfitta di fila Bifulco manda all’inferno i biancorossi
Il Grifo incassa la terza sconfitta consecutiva, questa volta a Campobasso, dove Bifulco decide il match con un gol decisivo. Una serata difficile per i biancorossi, che continuano a cercare la retta via in campionato.
CAMPOBASSO 1 PERUGIA 0 CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Papini (40’st Armini)), Lancini, Celesia; Pierno (27’st Cristallo), Brunet, Gargiulo, Gala (27’st Di Livio), Martina; Bifulco (40’s’ Serra), Padula (40’st Magnaghi). A disp. Rizzo, Stracqualursi, Lanza, Nocerino, Parisi, Cerretelli, Ravaglioli, Leonetti. All. Zauri PERUGIA (4-3-2-1): Gemello; Tozzuolo (45’st Matos), Riccardi, Angella, Giraudo; Giunti, Torrasi (1’st Bartolomei, 27’st Giardino)), Megelaitis; Tumbarello (1’st Bacchin), Manzari; Montevago. A disp. Moro, Strappini, Dell’Orco, Calapai, Terrnava, Perugini, Bartolomei, Joselito. All. Lanazione.it
Il Grifo affonda ancora: terza sconfitta di fila. Bifulco manda all’inferno i biancorossi - A Campobasso arriva un altro ko: molisani avanti nel primo tempo. msn.com
Calcio serie C, Grifo ancora in panne. Riccardo Gaucci affranto: "Una situazione che ci fa male" - Il consulente dell'area tecnica non usa mezze parole per descrivere una situazione che si è nuovamente complicata malgrado gli sforzi compiuti da parte di tutte le componenti del club ... perugiatoday.it
Pallanuoto - L'EcoGruppo Torre del Grifo prima sprofonda e poi lotta. Bogliasco vince 17-7