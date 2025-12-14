Il gran ritorno di Bush da spauracchio dei liberal a loro testimonial
L'articolo esplora il sorprendente ritorno di George W. Bush, passato da figura temuta dai liberal a suo sostenitore. Attraverso le sue esperienze e la sua evoluzione politica, si riflette su un mondo in continua trasformazione, definito da Tom Friedman come il Policene, un'epoca caratterizzata dalla complessità e dal ruolo crescente dell'Intelligenza.
Ognuno si stringe alle sue esperienze personali e alla sua natura di animale storico, nell'epoca di quello che Tom Friedman chiama il Policene, il polimorfismo di un mondo forgiato da Intelligenza.
Il gran ritorno di Bush, da spauracchio dei liberal a loro testimonial - Il superliberal Friedman cita oggi quello che era il mostro repellente della coscienza democratica mondiale a testimone della decenza politica e ci ... ilfoglio.it
