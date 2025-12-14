Il Golden Dome di Trump | un super-scudo tra costi stellari e minacce asimmetriche

Il “Golden Dome” di Trump segna il progetto più ambizioso mai realizzato negli Stati Uniti per la difesa antimissilistica. Con un investimento crescente e tempistiche ancora da definire, il sistema mira a rafforzare la protezione nazionale contro minacce asimmetriche. Tuttavia, le sfide tecnologiche e le strategie dei competitor rappresentano ostacoli significativi per il Pentagono nel portare avanti questa innovazione.

Washington approva il più ambizioso piano antimissilistico di sempre: il Golden Dome rappresenterà il futuro del sistema integrato statunitense di difese antiaeree, ma le stime per l’impegno di spesa sono in aumento, le tempistiche di realizzazione incerte e le sfide dei competitor non trascurabili per il Pentagono. Una “Cupola aurea” per la nuova America. In data 10 dicembre 2025 la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America ha approvato il disegno di legge annuale sulla difesa di oltre 3.000 pagine, delineando un bilancio di 900 miliardi di dollari. Il testo, strutturato in “divisioni” che coprono l’intero ambito della NDAA (Autorizzazione alla Difesa), comprende la strategia di acquisizione e i limiti di spesa, programmi di procurement, equipaggiamenti, nonché progetti per infrastrutture militari, basi, impianti e supporto logistico, ecc. It.insideover.com

