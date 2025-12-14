Il futuro di Piancastagnaio | Sostenibilità ambientale e uso di energie rinnovabili

Il futuro di Piancastagnaio si configura come un percorso verso la sostenibilità ambientale, con un focus sull’utilizzo di energie rinnovabili e tecnologie geotermiche. Progetti di risparmio energetico e teleriscaldamento pubblico stanno contribuendo alla riqualificazione del centro storico e alla valorizzazione del patrimonio locale, aprendo nuove prospettive di sviluppo per la comunità.

Geotermia, risparmio energetico, uso delle basse entalpie a servizio della comunità. La realizzazione del teleriscaldamento ad uso civico e pubblico a Piancastagnaio sta aprendo nuove prospettive per il futuro del paese e in particolare lo sguardo si rivolge a progetti di recupero di importanti monumenti del centro storico e della sua riqualificazione e valorizzazione. Il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi interviene sul tema. A Piancastagnaio attualmente vi sono tre centrali geotermiche da 20 mw, PC 3, P 4 e PC 5. In previsione la realizzazione di PC6. Sindaco Capocchi, è prevista la realizzazione di una nuova centrale geotermica. Lanazione.it

