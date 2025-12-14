L’ospedale Morelli affronta un momento di incertezza, con iniziative volte a rilanciarne le sorti. Tra queste, la creazione di una scuola infermieri rappresenta una strategia per rafforzare il nosocomio. Tuttavia, l’appello alla tregua olimpica dell’assessore regionale Sertori non ha ancora prodotto i risultati sperati.

Non sembra per il momento aver sortito il risultato sperato l’appello alla "tregua olimpica" formulato di recente dall’assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori. Il riferimento all’antica tradizione greca, poi ripresa dal Cio e dall’Onu per permettere ad atleti e spettatori di viaggiare e partecipare in sicurezza ai Giochi olimpici, nella versione "sertoriana" mirava in particolare a uno stop di critiche e malumori dei valligiani in fatto di viabilità, sia presente che del prossimo futuro. "Da giovedì scorso ad oggi (ieri, 13 dicembre ndr) alle 12 sono centinaia le email e i messaggi whatsapp di cittadini valtellinesi al Movimento popolare "Rinascita Morelli autonomo" – rende noto il presidente Ezio Trabucchi - tutti accomunati dalla forte critica, in particolare, al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e a Sertori per la situazione definita "la peggiore di sempre" della viabilità e sanità pubblica in provincia". Ilgiorno.it

Il futuro dell'ospedale Morelli. Si guarda alla scuola infermieri per rilanciare il nosocomio - Sondalo, il comitato cittadini chiede la ricostituzione dell'Unita spinale (che era tra le migliori d'Italia) del Dipartimento di Emergenza