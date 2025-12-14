Il furto ai russi fa correre oro e argento

Dopo l’invasione dell’Ucraina, le banche centrali hanno intensificato l’acquisto di oro e argento, favorendo un aumento dei prezzi e il raggiungimento di nuovi record. La possibilità di sbloccare 185 miliardi di asset congelati di Mosca apre un dibattito sul futuro del mercato dei metalli preziosi e sui precedenti che potrebbero influenzarne l’andamento.

Dopo l’invasione dell’Ucraina, le banche centrali hanno iniziato a comprare il metallo giallo. Ora, per lo sblocco di 185 miliardi di asset di Mosca congelati, per Jefferies si crea un precedente che mette il turbo all’accumulo di «preziosi», che toccano i record. L’oro e l’argento ci parlano da sempre. Sono metalli, preziosi. Sembra che siano lì a brillare e basta. In realtà indicano la strada a tutti gli investitori. Non a caso il mercato del metallo giallo è il più grande al mondo, più di Wall Street. Circa 30mila miliardi di dollari. Però è soprattutto la “plata” a essere un’autentica cartina di tornasole geopolitico-finanziaria. Laverita.info Diritto di preda Con il tentativo di sequestro (furto aggravato da libidinosa depravazione) degli asset russi l’Europa riscopre le origini della propria civiltà’: il furto e la predazione. Arte nella quale tutte le antiche nazioni furono maestre, dopo il siglo de oro della - facebook.com facebook Per la portavoce del ministero degli Esteri russo si tratta di un atto illegale che viola gravemente il diritto internazionale". #Russia #Europa #Ucraina x.com © Laverita.info - Il «furto» ai russi fa correre oro e argento

