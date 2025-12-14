Il Fosso al duello di Castelfidardo Guai sottovalutare l’avversario

Il match tra Castelfidardo e Fossombrone, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie D, girone F, promette spettacolo. Una sfida importante che richiede attenzione e rispetto per l’avversario, considerando le dinamiche di un campionato competitivo e in continua evoluzione.

Il Fossombrone sarà ospite oggi del Castelfidardo nella sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie D, girone F. I metaurensi, rassicurati dagli ultimi risultati ottenuti, si dirigono verso la patria della fisarmonica proiettandosi verso le zone alte della classifica, ma non dovranno sottovalutare un avversario che occupa il fondo della graduatoria, ma che ha rinnovato quasi totalmente la rosa nel corso delle ultime settimane e non ha alcuna intenzione di mollare la presa prima del tempo. Il Fossombrone sta trovando continuità nei risultati e vuole proseguire su questa strada per chiudere il girone di andata rimanendo fuori dalla zona play-out. Ilrestodelcarlino.it

Castelfidardo, Fosso Rigo e rischio idraulico: verso il completamento della vasche di espansione - Nell’ambito della messa in sicurezza del Fosso Rigo e della mitigazione del rischio idraulico, proseguono i lavori di completamento delle vasche di espansione che hanno evitato il peggio durante ... ilrestodelcarlino.it

