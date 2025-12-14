Il Forlì scaccia la crisi e vince contro il Carpi mister Miramari | Grande carattere

Il Forlì torna alla vittoria dopo cinque turni grazie a una prestazione caratterizzata da determinazione e tenacia. Nel match casalingo contro il Carpi, i biancorossi dimostrano grande carattere, interrompendo la serie negativa e risollevando il morale della squadra. Un risultato fondamentale per il campionato, come sottolineato anche dal mister Miramari.

Torna alla vittoria il Forlì che, dopo cinque turni, ritrova il sapore dei tre punti nel match casalingo contro il Carpi. Un successo, quello dei galletti, molto importante per i ragazzi di mister Alessandro Miramari, non solo per la classifica ma soprattutto per il morale di una squadra che. Forlitoday.it

