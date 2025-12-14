Il Forlì scaccia la crisi e vince contro il Carpi mister Miramari | Grande carattere
Il Forlì torna alla vittoria dopo cinque turni grazie a una prestazione caratterizzata da determinazione e tenacia. Nel match casalingo contro il Carpi, i biancorossi dimostrano grande carattere, interrompendo la serie negativa e risollevando il morale della squadra. Un risultato fondamentale per il campionato, come sottolineato anche dal mister Miramari.
