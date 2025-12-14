Il foggiano Antonio Colasanto è finalista al Premio ' Piersanti Mattarella' con ' Peccato Originale'

Il foggiano Antonio Colasanto è tra i finalisti del Premio 'Piersanti Mattarella' con il suo libro ‘Peccato Originale’. Riconosciuto per il suo contributo letterario e giornalistico, il suo lavoro ha ottenuto un prestigioso riconoscimento durante l’evento al Campidoglio.

Il libro 'Peccato Originale' del foggiano Antonio Colasanto è stato premiato in Campidoglio come finalista del premio letterario e giornalistico 'Piersanti Mattarella'. Il volume, edito da Transeuropa, si ispira alla travagliata storia del testimone di giustizia Mario Nero, e rappresenta.

