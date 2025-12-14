Il focus sull’obesità con Federfarma

Il convegno presso l’Università di Camerino ha messo in luce l’importanza della lotta all’obesità, riconosciuta come malattia cronica e inserita in un programma nazionale di prevenzione approvato nel 2025. L’evento, organizzato in collaborazione con Federfarma, ha approfondito strategie e iniziative per affrontare questa sfida sanitaria.

L’obesità, riconosciuta come malattia cronica e inserita in un programma nazionale di prevenzione definito da una legge del 2025, è stata al centro del convegno svoltosi ieri nel polo universitario di San Benedetto dell’Università di Camerino. " Obesità, sinergie territoriali e il ruolo delle farmacie nella prevenzione e cura ", promosso da Federfarma Marche con il patrocinio degli Ordini dei farmacisti delle Marche e di Utifar, era aperto sia agli operatori sanitari sia alla cittadinanza. Ad avviare i lavori sono stati Cecilia Possenti, componente del Comitato di Presidenza di Federfarma nazionale, e il professor Paolo De Cristofaro, referente della Società Italiana dell’Obesità. Ilrestodelcarlino.it

