Il Faenza sfiora il successo con Ars et Labor Ferrara

Il Faenza Calcio conclude l’anno con una partita emozionante contro Ars et Labor Ferrara, sfiorando una vittoria importante. La sfida si è conclusa con un pareggio 2-2, lasciando un senso di rammarico per i biancazzurri, che hanno visto sfuggire una vittoria che avrebbe potuto rappresentare un risultato di grande rilievo.

