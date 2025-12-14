Il duello sul nuovo ospedale Carancini punge il sindaco | Non doveva incatenarsi?

Il dibattito sul nuovo ospedale di Macerata si accende con accuse e battute tra le figure politiche locali. Carancini punge il sindaco Parcaroli, ricordandogli un episodio passato, mentre si discutono tempistiche e obiettivi per la realizzazione della struttura. La scena politica si anima con tensioni e commenti, riflettendo l'importanza strategica del progetto per la città.

“La prima pietra entro l’anno e la catena“. Poteva essere questo il titolo della favola del nuovo ospedale di Macerata con attore protagonista Sandro Parcaroli. Era lui o un suo gemello quello che dal 2020, ogni anno ha detto che sarebbe stata posta la prima pietra del nuovo ospedale? L’ultima volta lo scorso 3 gennaio, in un’intervista al Carlino: “Spero anche che entro quest’anno ci sia la prima pietra dell’ospedale. Avevo detto che mi sarei incatenato se il cantiere non fosse partito, stavolta lo faccio davvero“. Affermazioni sempre smentite. Dopo cinque anni non solo mancano le pietre, ma non c’è neppure il progetto. Ilrestodelcarlino.it

