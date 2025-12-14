Il ‘Doctor’ va in pensione Di Cicco vita in prima linea | Il dialogo è fondamentale

Lucio Di Cicco, noto come il ‘Doctor’ tra i suoi uomini, si prepara a lasciare il servizio dopo anni di dedizione. Con una carriera caratterizzata dal primo piano sul dialogo e l’attenzione alle persone, ora si appresta a vivere una nuova fase della sua vita, lasciando alle spalle un percorso professionale ricco di esperienze e valori fondamentali.

di Daniele Petrone “Doctor” – così viene chiamato anche dai suoi uomini – Lucio Di Cicco, tra due settimane va in pensione: inizia una nuova vita. "Dovrò abituarmi e non sarà facile. Ho fatto questo lavoro con grandissima passione. È stato un sogno e non mi sono quasi accorto di questi 40 anni trascorsi.". Da dove nasce questa passione? "Mi innamorai di quella che una volta veniva chiamata ‘polizia politica’ nell’81, quando i Nocs liberarono a Padova il generale americano Dozier dopo essere stato rapito dalle Brigate Rosse. Vidi questi agenti con buste di plastica bucate in testa. Mi affascinarono e da lì ho desiderato entrare in Polizia". Ilrestodelcarlino.it

