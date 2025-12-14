Il DeVain party di Valentino è la nuova beauty reference

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il DeVain party di Valentino ha inaugurato un nuovo capitolo nel mondo della moda e del beauty, trasformando l'evento in un'esperienza unica tra eleganza e creatività. Tenutosi a Chez Fifi, l'evento ha celebrato non solo una nuova borsa, ma un vero e proprio mood, lasciando un'impronta di glamour e ispirazione.

Valentino non ha semplicemente lanciato una nuova borsa. Ha creato un mood. Da Chez Fifi nell’Upper East Side, il debutto della DeVain si è trasformato in una notte sospesa tra gioco, glamour e beauty inspo da salvare subito. Più che una party scene, sembrava una pagina di Dazed che prende vita: luci calde, volti luminosi, make-up studiati ma mai rigidi. Esattamente quello che funziona ora. Valentino, beauty mode on: il DeVain party è stato un soft glam playground. La parola chiave? Polished, non perfetto. Tra cocktail, backgammon e shuffleboard brandizzato Valentino, il beauty look delle ospiti parlava chiaro: pelle protagonista, glow controllato, colori soft ma con carattere. Metropolitanmagazine.it

Valentino lancia il progetto DeVain in co-lab con nove artisti internazionali - Valentino svela il progetto digitale Valentino Garavani DeVain, che prende il nome dalla celebre borsa della maison. milanofinanza.it

Valentino Garavani DeVain. Sperimentazioni sul tema di una it-bag - Thomas Albdorf la osserva in studio come fosse una piccola architettura mutevole, posandola su superfici riflettenti, ... elle.com

il devain party di valentino 232 la nuova beauty reference

© Metropolitanmagazine.it - Il DeVain party di Valentino è la nuova beauty reference

TECH HOUSE - Paw Monkey - Agustin Campomanes

Video TECH HOUSE - Paw Monkey - Agustin Campomanes