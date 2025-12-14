Il delitto d’onore il nuovo libro di Ferdinando Terlizzi

Il libro di Ferdinando Terlizzi, 'Il delitto d’onore', ricostruisce con rigore e sensibilità una fase importante della storia giudiziaria e sociale italiana, quando l’onore rappresentava un’attenuante nei delitti consumati entro le mura domestiche. L’opera analizza un fenomeno che ha segnato profondamente il costume del nostro paese, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua evoluzione e sulle implicazioni culturali.

L’opera ‘Il delitto d’onore’ ricostruisce, con rigore documentario e con la sensibilità narrativa del cronista di razza, una stagione cruciale della storia giudiziaria e del costume italiano, quando il cosiddetto “onore” veniva invocato come estrema attenuante nei delitti consumati entro le mura. Casertanews.it Il caso Garlasco delitto, castigo e troppe ombre - Affiora pure una possibile, inedita, arma del delitto, uno dei tanti rebus tuttora insoluti. repubblica.it

LA CENA CON DELITTO ritorna da Opera 129. Sabato 13 dicembre preparati a vivere una serata a tema “Il Padrino”: intrighi, colpi di scena… e una tavola imbandita degna di una famiglia d’onore. 40€ a persona (bevande escluse) Prenota ora il tuo tavol - facebook.com facebook