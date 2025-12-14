Il Culturista | L’India è un laboratorio eccezionale delle trasformazioni globali

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'India si configura come un laboratorio di trasformazioni globali, riflettendo dinamiche culturali, sociali ed estetiche uniche. Mentre alcune tendenze sono evidenti nelle metropoli internazionali, altre emergono come sfide irrisolte nel contesto locale, rivelando un panorama complesso e in continua evoluzione.

Quello che sembra scontato in una galleria di New York, a New Delhi o Mumbai appare come un problema estetico irrisolto. Vanityfair.it

il culturista l8217india 232 un laboratorio eccezionale delle trasformazioni globali

© Vanityfair.it - Il Culturista: L’India è un laboratorio eccezionale delle trasformazioni globali