© Chietitoday.it - Il Cospa sulla presenza di lupi: "Se non si interviene sarà disastro annunciato"

"Mentre il Partito Democratico difende i lupi, il branco cresce a dismisura": è quanto dichiarato da Dino Rossi, presidente del Cospa Abruzzo, Comitato di agricoltori e allevatori della regione, in prima linea per chiedere l'abbattimento degli animali selvatici che distruggono campi e uccidono. Chietitoday.it

