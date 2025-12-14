Il Cospa sulla presenza di lupi | Se non si interviene sarà disastro annunciato

Il Cospa Abruzzo, rappresentato da Dino Rossi, denuncia un aumento incontrollato dei branchi di lupi nella regione, sottolineando il rischio di un disastro ambientale ed economico. Mentre alcune forze politiche difendono gli animali, Rossi insiste sulla necessità di intervenire per proteggere colture e allevamenti, evidenziando la gravità della situazione e la richiesta di azioni concrete.

"Mentre il Partito Democratico difende i lupi, il branco cresce a dismisura": è quanto dichiarato da Dino Rossi, presidente del Cospa Abruzzo, Comitato di agricoltori e allevatori della regione, in prima linea per chiedere l'abbattimento degli animali selvatici che distruggono campi e uccidono. Chietitoday.it