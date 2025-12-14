Il corteo Pro Pal e le polemiche A Sesto in testa Mohammed Hannoun | È mio dovere scendere in piazza

Un corteo pro Palestina ha attraversato le strade di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, in una giornata di manifestazioni che si sono svolte anche a Torino e Roma. Tra i partecipanti, Mohammed Hannoun ha preso la testa della marcia, sottolineando il suo impegno nel scendere in piazza per sostenere la causa palestinese.

Un corteo ProPal ha attraversato le strade di Sesto San Giovanni fino a Cinisello Balsamo, in una giornata che ha visto manifestazioni a sostegno del popolo palestinese anche a Torino e Roma. Presente, nel Milanese, anche Mohammed Hannoun, presidente dell’associazione Palestinesi in Italia. Lo scorso 25 ottobre il questore di Milano aveva emesso un provvedimento di allontanamento e divieto di rientro a Milano nei confronti di Hannoun. L’accusa è di istigazione a delinquere per alcune dichiarazioni fatte nella manifestazione del 18 ottobre scorso, che hanno portato anche all’apertura di un’inchiesta a carico del militante ProPal coordinata dal pm Alessandro Gobbis. Ilgiorno.it Il corteo Pro Pal e le polemiche. A Sesto in testa Mohammed Hannoun: "È mio dovere scendere in piazza" - Il presidente dell’associazione Palestinesi in Italia attivo nell’hinterland dopo il “foglio di via“ da Milano. ilgiorno.it

