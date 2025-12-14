Il corpo nascosto nel baule in casa per due anni | cosa sappiamo sul dramma di Campi Bisenzio

A Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, è stato scoperto il corpo mummificato di Lorenzo Paolieri, 32 anni, nascosto in un baule nella sua abitazione per oltre due anni. La tragica scoperta ha sconvolto la comunità e ha aperto un'indagine sulle circostanze di questa vicenda inquietante.

