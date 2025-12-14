Il coraggio di Enrica Bonaccorti colpita da un tumore al pancreas | Ho poche speranze di vivere ma non mi dispero

Enrica Bonaccorti condivide la sua esperienza dopo la diagnosi di tumore al pancreas, affrontando la malattia con coraggio e determinazione. Ospite a Verissimo insieme alla figlia Verdiana, si racconta apertamente sulle sfide che sta affrontando e sul suo atteggiamento di speranza nonostante le poche possibilità di guarigione.

“ Non ho tantissime speranze ma non sono disperata”. Enrica Bonaccorti, ospite con la figlia Verdiana oggi a Verissimo, nella puntata del 14 dicembre si esprime così sulle condizioni di salute dopo la diagnosi di tumore al pancreas e il ciclo di terapie. “Il prossimo step è importantissimo, tra meno di un mese saprò cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato”, dice la conduttrice 76enne. Il male terribile di Enrica Bonaccorti. “La chemioterapia non ha funzionato granché, ma mi sono sottoposta a molta radioterapia e tra meno di un mese capiremo gli effetti. Ora mi sento abbastanza bene, sono solo abbastanza debole. Secoloditalia.it

