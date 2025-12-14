Il contabici di via Sabotino supera il milione
L'asse ciclabile tra Bologna e Casalecchio si conferma un importante punto di riferimento per gli utenti, superando il milione di passaggi. Questo risultato si aggiunge ai numeri già elevati registrati a Porta San Vitale, sottolineando l'incremento dell'uso della mobilità sostenibile nella zona e l'importanza delle infrastrutture ciclabili per la città.
