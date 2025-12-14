Il concerto in Vaticano Applausi per Muti Al maestro consegnato il premio Ratzinger
Venerdì scorso, l’aula Paolo VI in Vaticano ha accolto con entusiasmo il concerto dell’orchestra giovanile ‘Luigi Cherubini’ diretta da Riccardo Muti, accompagnata dal coro della Cattedrale di Siena. Un evento di grande rilievo che ha riscosso applausi e riconoscimenti, culminati con la consegna del premio Ratzinger al maestro.
Applausi a scena aperta e complimenti vivissimi. È un concerto che continua a raccogliere consensi quello che venerdì scorso ha incantato l’aula Paolo VI in Vaticano e che ha visto protagonisti l’orchestra giovanile ‘Luigi Cherubini’, diretta dal maestro Riccardo Muti, e il coro della Cattedrale di Siena ‘Guido Chigi Saracini’, preparato da Lorenzo Donati. Un concerto di Natale speciale, eseguito in onore e alla presenza di papa Leone XIV, il primo dopo la sua elezione al soglio pontificio. Il grande evento, trasmesso in diretta televisiva su Rai 2, ha visto l’esecuzione dal vivo della Messa per l’incoronazione di Carlo X scritta da Luigi Cherubini, il compositore di cui l’orchestra diretta da Riccardo Muti porta il nome. Ilrestodelcarlino.it
