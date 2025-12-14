Il colonnello | Contro i furti non esitate a chiamare il 112 per qualsiasi segnalazione
L'emergenza furti in abitazione continua a preoccupare le comunità locali. I carabinieri di Monselice hanno arrestato un 28enne sorpreso a tentare di forzare una serratura, sottolineando l'importanza di segnalare immediatamente qualsiasi sospetto chiamando il 112. Un intervento tempestivo che evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nella prevenzione e repressione di questi episodi.
