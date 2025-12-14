Il Circo d’Inverno al Giovanni da Udine

Il Circo d’Inverno al Giovanni da Udine si avvicina, portando un tradizionale spettacolo natalizio gratuito. Promosso dal Comune di Udine e dal Teatro Nuovo, l’evento rappresenta un momento di festa e condivisione per la comunità, segnando la chiusura delle festività con un’esibizione speciale e un messaggio di auguri per tutti i cittadini.

Udine si prepara a rinnovare uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie. Anche quest'anno il Comune di Udine, in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, offrirà alla cittadinanza uno spettacolo gratuito al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per concludere le settimane di festa e fare gli auguri di Natale alla città. L'appuntamento è per l'antivigilia di Natale, il 23 dicembre, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e visto il grande successo riscosso nelle edizioni precedenti, lo spettacolo — realizzato a cura di Circo all'InCirca, Coop Puntozero e Simularte — avrà due repliche: la prima alle ore 17 e la seconda, serale, alle ore 21.