Il cibo d' asporto che arriva da cucine fantasma

Le dark kitchen, o cucine fantasma, rappresentano una delle innovazioni più recenti nel settore della ristorazione. Questi spazi, dedicati esclusivamente alla preparazione di cibo per il delivery, stanno rivoluzionando il modo di concepire il servizio di ristorazione, offrendo praticità e velocità ai clienti. Scopriamo insieme come funzionano e quali sono le loro caratteristiche principali.

Questa settimana vi portiamo nelle dark kitchen, le cucine fantasma che preparano esclusivamente cibo per il delivery. Una realtà che cresce silenziosa anche a Bologna. Attraverso ricercatori, avvocati, ex dipendenti e imprenditori abbiamo ricostruito il dietro le quinte di un modello che. Cibo da asporto: conta più il gusto che le calorie - Per comprendere lo studio serve una premessa: dall'aprile del 2022, in Inghilterra, sono entrate in vigore nuove normative che impongono per legge alle imprese con oltre 250 dipendenti, tra cui bar, ristoranti e caffetterie, di indicare le calorie nei menù.

